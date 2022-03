Renault otsustas siiski oma tootmise Moskvas peatada

Tihe koostöö Lääne autofirmadega on pikka aega olnud üks Venemaa majanduse edulugusid. Kreml oli suutnud riiki meelitada pea kõik suuremad välismaised autotootjad. Kaliningradis, Peterburis, Kalugas, Moskvas ja mujal asutasid korporatsioonid oma kaasaegsed tootmisüksused ning ümbruskonda asus elama arvukalt elanikke. Kreml usaldas isegi kunagise Nõukogude autotööstuse lipulaeva saatuse välisfirmade kätte: Renault ja Nissan said loa ühineda Lada tootjaga

Samas on täiesti ebaselge, kas seda koostööd saab ka edaspidi jätkata. Prantsuse autotootja Renault teatas, et peatab Ukraina sõja tõttu oma tööstustegevuse Venemaal. See otsus puudutab enam kui 5000 Renault töötajast Venemaal.