Eesti on sanktsioneerinud 1,7 miljoni euro eest Vene oligarhidega seotud vara

Ligi pooled rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise teated on tulnud pankadest. Teised teatajad on olnud valdavalt riigiasutused, investeerimisfondid ja -ühingud, advokaadid, notarid, eraõiguslikud ettevõtjad ja muud teatajad.

Rahapesu andmebüroo esmane seadusest tulenev ülesanne on juba kohaldatud finantssanktsioonide õiguspärasuse kontroll. Lisaks juhitakse tähelepanu olukordadele, kus finantssanktsioone ei ole kohaldatud, kuid büroo hinnangul tuleks kohaldada. Selline analüüs ja tähelepanujuhtimine on aeganõudev, kuivõrd terves riigis on hulk olukordi, kus finantssanktsiooni kohaldamine võiks toimuda ning Rahapesu Andmebüroo saab nendest mittekohaldamistest informatsiooni ka järk-järgult.

Kohaldatud meetmete õiguspärasust hinnatakse ametis igapäevaselt. Tänaseks on kinnitatud ligi poolte kohaldamiste õiguspärasus. „Tehingute suurus ja sisu kasvab ajas lähtuvalt sellest, kuidas rakendatakse ja kohaldatakse uusi finantssanktsioone ning tehakse kontrollitoiminguid nende üle. Teadaolevalt on Euroopa Liit ka ette valmistamas järjekordset sanktsioonide paketti,“ ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.

Rahapesu andmebüroo on tänaseks hinnanud, et õiguspäraselt on rakendatud finantssanktsioone, mille kogumaht ulatub ligi 1,7 miljoni euroni. Sellele lisanduvad teenused, mille rahalist väärtust ei ole võimalik hinnata, näiteks õigusteenus või rendilepingud. Finantssanktsioonide kohaldamise juhud rahalises vääringus jäävad Eestis enamasti alla 100 000 euro.