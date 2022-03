Eestlane otsib energeetikahiiule miljardeid väärt investeerimisobjekte

Annika Chapon Tamm on ainus eestlane ühes maailma suuremas ettevõttes TotalEnergies. Ta tõestab, et eestlastel on taastuvenergias teadmisi, mida napib energiahiidudelgi.

Energeetika on mehine ala. Eelmisel nädalal Delfi Ärilehe energeetikakonverentsil oli Chapon Tamm üks kahest esinenud naisest. Veelgi suurem erand on ta eestlasena 105 000 töötajaga energeetikakontsernis TotalEnergies. Eestist ei ole peale tema energiasektori hiiglase ridadesse veel keegi jõudnud. Tema eeltööst peab selguma, kas piirkond pakub TotalEnergiesele meretuuleenergia arendamiseks huvi või mitte. Projektidel on potentsiaal kasvada suurteks meretuulepargiarendusteks. „Kui ehitada meretuulepark suuruses 1 GW, siis maksab see mõned miljardid eurod,” toob Chapon Tamm esile, kuhu tema ettepanekul algatatud projektid küündida võivad.