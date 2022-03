SHARPMINDER | Analüüs. Ees ootab toidu enneolematu kallinemine. Lehmani kaasuse kordumine pole kaugeltki välistatud

Mitte ainult sõjaliselt, vaid ka majanduslikult Saksamaale ja kogu maailmale. Euroopa ülesehitamiseks pärast Teist Maailmasõda oli vaja Marshalli plaani. Täna, 24.03. on käimas Putini sõja 29. päev ja lõppu ei paista. Prantsusmaa rahandusministri Bruno Le Maire sõnul on Lääneriigid omakorda avanud majandus/finantssõja Venemaa vastu. Seda resoluutsemalt kui keegi enne sõja puhkemist oskas ennustada. Kogu Vene-Ukraina sõja kõiki majanduslike mõjusid, mis üldjuhul on vaid negatiivsed, ei oska ilmselt keegi veel kokku lüüa.

Sharpminder on eelmise aasta talvest oma tormilugude sarjas kirjutanud inflatsioonist, võimalikust majandussurutisest, stagflatsioonist. Ilmselt paljud lugesid seda küll huviga, aga vähesed uskusid, et võime jõuda sellisesse olukorda, kus inflatsioon on kõrge ja kiirenemas, majanduskasvu ootused kärbuvad silmanähtavalt ja paljude majandusanalüütikute huulilt kõlab stagflatsiooni hoiatus. Elu ümberringi tundus olevat oluliselt rõõmsam ja need teemad kauged, justkui teiselt planeedilt. Tunnistagem, et Sharpminder pole rõõmus, et need meie skeptilised ennustused hakkavad täide minema. Need tähendavad paljudele inimestele võimalikku tööta jäämist, palga ostujõu kahanemist, võib-olla kodude kaotamist ja palju muud ebameeldivat. Rääkimata hetke sõjakoledustest Ukrainas ja ühe suurenevast ebakindlusest Ida-Euroopas ja seda ka koduses Eestis.

Vaatame seekord maailmamajanduse temaatikat läbi toormeturgude prisma, kuna see valdkond on kõige kriitilisem riikide hakkamasaamisel uue majanduspoliitilise reaalsusega.

Järjelugudes vaatame majanduskasvu perspektiive ja inflatsiooni ning heidame pilgu aktsiaturgudele. Aga alustame toormeturgudest.

Ukraina sõda on kindlasti Musta luige sündmus majanduses ja võrreldav enesetaputerroristi käitumisega, keda ei huvita oma tegevuse tagajärjed. Just toormeturgudel annab sõda kõige teravamalt ja pikaajalisemalt tunda.