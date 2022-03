Asi kindel: USA tõttab Euroopale appi, et Venemaa gaasist vabaneda

Praegusel hetkel on EL tugeva surve all, et piirata Venemaalt tulevat energia importi, kuid samas hoiatas Saksamaa kantsler Olaf Scholz, et fossiilkütuste keelustamine võib vallandada majanduslanguse.

Euroopa Liit on juba praegu esitanud oma plaani importida sel kuul veel LNG-d ülemaailmsetelt tootjatelt, sealhulgas USA-st, Katarist ja Egiptusest, kuid mõned analüütikud on hoiatanud, et plaan on ebareaalne. Suur osa USA veeldatud maagaasi toodangust on juba suunatud riikidele üle maailma, eriti Aasiasse.