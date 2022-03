VAATA OTSE | Rahatarkuse raamatu autor: energiasektoris näen jätkuvalt tõusupotentsiaali

Täna toimuval Ärilehe veebiseminaril astuvad üles nimekad investorid ja varahaldurid, kes aitavad läbi isikliku kogemuse luua investeeringutes selgust ning aitavad vastata küsimusele, kuhu investeerida nüüd ja praegu. Ülekanne algab täna kell 16:30.

Veebiseminaril esinevad:

Ettevõtja, investor ja raamatu "Rikkaks Saamise õpik" autor Jaak Roosaare .

. LHV portfellihaldur ja Maailma Aktsiad Fondi juht Mikk Taras .

. Äriingel, investor ja ettevõtja ning Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni Estban president Lev Dolgatsjov .

. Õppejõud, investor ja raamatu "Rahaedu põhimõtted" kaasautor Tarvo Vaarmets.



Peale iga esineja ettekannet on vaatajatel võimalik esitata küsimusi.

Kõigi käest uurime, milliseid muutusi on Ukraina sõja puhkemine nende portfellis kaasa toonud ja kuidas investeerimist muutnud, mida on viimasel ajal müüdud ja mida leiab ostunimekirjast.

Veebiseminaril osalemine on Delfi kogupaketi tellijatele tasuta, teistel on võimalus lunastada digitellimus või ühekordne pääse. Otseülekanne algab 31. märtsil kell 16:30 ja kestab ligikaudu kaks tundi. Vaatajatel on võimalik esitata küsimusi sli.do lehel, kood #investeeri.