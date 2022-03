Suitsust priiks: Philip Morris lahkub Venemaalt

Philip Morris International Inc. teatas, et kavatseb lahkuda Venemaa turult ja otsib võimalusi, kuidas seda "korrapäraselt" teha, kuna äri ajamine riigis on muutunud liiga keeruliseks.

Venemaa on suuruselt neljas sigaretiturg maailmas, kuid see on olnud ka oluline piirkond ettevõtte IQOS sigareti alternatiivi kasvu jaoks. Philip Morris on juba tänaseks vähendanud sealset tootmistegevust, peatanud turustamise ja tühistanud uute toodete turule toomise.