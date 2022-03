Elering ostis varusse ühe kuu tarbimise mahus gaasi

„Eesti gaasitarbimise katmiseks vajalike varude suurendamine on üks kolmest kaitseliinist, et kindlustada tarbijatele tõrgeteta gaasivarustus järgmisel talvel, kui Vene gaasitarned peaksid katkema,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Veskimägi lisas, et nad on teinud ka riigile ettepaneku luua analoogselt riigile kuuluva vedelkütusevaruga ka sarnane riiklik gaasivaru. "Sellised varud annavad meile piisava ajaruumi, et misiganes tarnehäirete korral tarbijaid häirimata rakendada alternatiivsed lahendused gaasitarneteks või gaasi asendamiseks teiste kütustega,“ sõnas ta.