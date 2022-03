Streik Vene nafta vastu

Sel ajal, kui Euroopa riigijuhid alles vaagivad, kas ja kuivõrd piirata nafta importi Venemaalt, on turg juba oma otsuse langetanud - ostjad lihtsalt boikoteerivad Vene naftat. Tõsi, praegu on Venemaalt Euroopasse veel mõned naftalaevad saabunud, kuid see peegeldab juba ammu sõlmitud tehinguid, mis nüüd lihtsalt reaalse täitmiseni on jõudnud. Uus tellimusi Vene naftale läänemaailmast aga sisuliselt ei tule ja ka mitmed varasemalt aprilli planeeritud tarned on tänaseks üles öeldud.