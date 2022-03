INTERVJUU | Kuldmuna reklaamižürii juht Annika Oja: „Reklaamis võiks esimesena tunda ära brändi, kellele see tehtud on, mitte agentuuri, kelle tehtud see on.“

Olen ise paraku ka see vanem tegija ja mäletan aegu, kui levinud oli arvamus, et rahvusvahelised brändid kammitsevad reklaamiagentuuride loovust liigselt karmide etteantud raamistike ja reeglitega.

Vanemad tegijad räägivad, et maailm muutub ning reklaamis ei olda enam kuigi julged. Kas meie reklaamis on piisavalt seda x-faktorit, mis paneb eristuma?

Jätkusuutlikkus on uus teema, mille kaudu püütakse praegu brände (ümber) mõtestada. Täiesti õigete, ajas kestvate valikute tegemine on äärmiselt keeruline ülesanne. Selleks, et jätkusuutlikkuse teema turundusvankri ette rakendada, võiks olla veendunud, et tead rohkem kui teed ja teed palju rohkem kui ütled. Eks alati on neid, kes nopivad madalaid vilju.

Väikeseid hästi ehitatud brände on palju rohkem. Kümme aastat tagasi iseloomustasid väikeettevõtet reeglina kole logo, kilekotile kleebitud etikett ja amatöörlikud reklaamid. Praegu on paljud, esialgu veel väikesed brändid, ehitatud kui tulevased globaalsed – nende tase on imetlusväärne.

Usun, et Eesti reklaamid ei erine enam kuigi palju rahvusvahelistest. Üha rohkem on brände, mille brändikommunikatsioon ja visuaalne identiteet on paigas, seega on tagatud ka brändi järjepidevus.

Samas, kui brändi atribuudid on paigas, ei pea pikalt seletama, ja saabki väiksemate eelarvetega hakkama. Tuleb vaid leida loovaid lahendusi, mis toimivad erinevatel kandjatel, et katvust ja tähelepanu saavutada.

Pikaajaliste eesmärkidega brändiehitus ja lühiajaliste eesmärkidega müügiedendus on hetkel päris tihedas omavahelises eelarve konkurentsis. Tulenevalt aina keerulisematest oludest, kus tuleviku nähtavus on paksus udus, on ettevõtetele ja brändidele raske pikki plaane teha, ning brändiehitus kipub alla jääma.

Eristumine ei ole minu meelest eesmärk omaette. Turunduses on kasutusel kaks terminit:

Differentiation – positiivne eristumine alternatiividest mingite konkreetsete elementide, atribuutide abil; sisuliselt müügiargument.

Distinctiveness – võimekus läbi brändi eristuvate elementide olla alati enda nägu.

Mõlemad on väga olulised, aga kui väga julge, naljakas või kurb reklaam ei ole brändi nägu või see nägu muutub kogu aeg, siis on see pigem meelelahutus.

Arvan, et olukord on hea, sest osaliselt on see turunduslik professionaalsus, mis meid kammitseb, aga ometi iga paari kuu tagant kuuleme ka mõnest julgest šedöövrist!

Oled pikalt töötanud just kliendi poolel. Kui tihti ja miks vahetate agentuure, kellega koostööd teha?

Vahetame nii harva kui võimalik, sest see pole lihtne ega riskivaba. Põhjused on reeglina inimeste vahelistes suhetes – kas muutub agentuuris tiim, võtmeisik või on muutus meie tiimis ja sünergiat enam ei ole, koostöö ei laabu.

Mis on agentuuri ja kliendi koostöös see kõige tähtsam edu võti?

Arvan, et selleks on taju ja kokkulepe, et töötatakse meeskonnana. Tugeva meeskonna eeldusteks on selge ühine eesmärk, üksteist täiendavad oskused ja jagatud vastutus.

Kuldmuna on tuntud eelkõige loovinimeste konkursina. Millist tähendust omavad need auhinnad kliendi vaatenurgast?

Alati on tore võita! Kui enda brändidel hästi läheb, siis on väga hea meel. Samas seda, kas agentuur on varasemalt kuldmune noppinud, me konkursil otseselt ei küsi. Küll aga palume näiteid viimase kolme aasta klientidele tehtud ja ellu viidud loovstrateegiatest, et mõista, kuidas nad brände tajuvad ja eesmärke ellu viivad.

Võita on ju imeline, samas on hulk neid, kes jäävad auhindadest ilma ning võivad pettuda. Miks vajame igal aastal konkursse, kus konkurendid end ritta panevad?