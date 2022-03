ERISAADE | Olukord jaekaubanduses: ostupaanika on pigem müüt? Kas Lidli tulek hoiab pikemas vaates hinnad all?

Ta selgitas, et jaekaubanduses on kolm põhilist suunda, kus Venemaa ja Ukraina vaheline sõda on omanud olulist mõju. Esiteks muidugi sortimendi poliitika. "Juba Eesti Vabariigi aastapäeva järgsel hommikul paljud inimesed märkasid, et suured jaeketid ja ka paljud väiksemad andsid teada, et loobuvad Vene ja Valgevene toodete müügist," kirjeldas ta. Kokkuvõttes mõjutas see nii jaekette kui ka nende koostööpartnereid.

Vahepeal on olnud meedias juttu ka nn ostupaanikast, osasid toiduaineid osteti kokku ja võis näha lettidel ka tühjust. Ent pigem on see ülepaisutatud probleem. "Ostupaanikat tegelikult ei ole, see on ülevõimendatud. Me näeme tõesti seda, et on teatud toodete puhul tühi riiul - need on näiteks väga spetsiifilised tooted, mida ei ole. Või teatud kaua säilivates kategooriates kõige odavam toode kipub olema see, mis otsa saab," rääkis Peil. Ta viitas, et järgmise nädala jooksul on ka need augud poodides taas täidetud.