FOTOD | Tallinna kiireimini arenev ärikvartal Fahle Park hakkab uusi etappe ehitama

Fahle piirkond on üks Tallinna kõige kiiremini arenev piirkond ning lähtuvalt klientide huvist plaanib kvartali arendaja Fausto Capital juba sel aastal liikuda edasi arenduse III ja IV etapiga.

Suurem osa kunagise paberivabriku muinsuskaitse aluseid hooneid on renoveeritud ning varem varjus olnud Tallinna kesklinna piirkond ellu äratatud. „Järgmiseks hakkame A-klassi büroohooneks rekonstrueerima ajaloolist katlamaja koos korstnaga, mille tippu on planeeritud Tallinna uus vaateplatvorm. Samuti tuleb Fahle Parki täielikult rohelise kontseptsiooniga puidust uus hoone aadressile Tartu maantee 84A," rääkis Fahle arendaja Fausto Capitali osanik Sven Mihailov.

Kogu Fahle Pargi arendusala kruntide pindala on üle 45 000 ruutmeetri ja kehtiva kõrghoonete detailplaneeringu järgi toob arendus kinnisvaraturule ligi 150 000 ruutmeetrit A-klassi büroo-, teeninduse- ja elamispinda. Lisaks parkimisalad ning kvartalile iseloomulikud pargid ja haljastatud galeriid. Sven Mihailovi sõnul pole suuremad ettevõtted oma ärikinnisvara plaane külmutanud ning eelistatud on uusarendused ja kvaliteetsed pinnad, mis pakuvad töötajatele lisandväärtust.

„Eksootiliselt haljastatud galeriitänaval toimuvad juba praegu Tallinna suurejoonelisemad üritused ja esimestes etappides valminud hooned on täielikult esinduslike büroodega täidetud. Siia on tekkinud tugev IT-ettevõtete kogukond, kuhu kuuluvad näiteks Finestmedia, Talgen Cybersecurity, Betsson Group jt. Samuti asuvad siin meediaettevõtted Postimees ja DuoMedia, aga ka Apollo Grupp, Miele, Töötukassa Karjäärikeskus jt. Piirkonnas tegutsevad restoranid Argentiina, Manoly kohvituba on Fahle kogukonna poolt väga hästi vastu võetud ning oma klientuuri leidunud," lisas ta.