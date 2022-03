Kvartali Coop Maksimarketist saab toitu kaasa osta korduvkasutatavas pakendis

Korduspakendite ettevõte Ringo Eco kaasasutaja Janek Balõnski sõnul on soov pilootprojekti jooksul näha, kuidas tarbijad kaupluses sellise lahendusega kaasa tulevad ja kuidas saaks teenust kliendi jaoks veelgi mugavamaks muuta. „Ringo loogika on lihtne - ümbertöötlemise või äraviskamise asemel pikendatakse toidupakendi eluiga seda pestes ja uuele ringile saates," ütles Balõnski. „Tarbija saab toidupoes valida spetsiaalse korduspakendi, tasub selle eest teenustasu ning väikse pandi ning saab pandiraha tagasi, kui tagastab pakendi Ringo tagastuskasti. Ringo eesmärk on vähendada ühekordsete toidupakendite hulka."

Coop Eesti on 100% Eesti tarbijatele kuuluv vanim ja suurim jaekaubandusgrupp Eestis. Selle nime all tegutseb 19 iseseisvat piirkondlikku tarbijate ühistut kokku ligi 330 kaupluse, 6000 töötaja ja ca 70 000 klientomanikuga. Ühistukaubanduse eestvedajana Eestis erineb Coop erakaupmeestest selle poolest, et kasum ei ole mitte eesmärk omaette, vaid vahend selleks, et hoida ja arendada elu Eestimaa erinevates piirkondades.