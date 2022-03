Aasa sõnum: lõpetage suurte päikesejaamade ehitamine, nende toodang ei ole võrku oodatud

Veel paar aastat tagasi jagas riik toetust päikesejaamade ehitamiseks. Selle tulemusel võtsid põldudel vilja asemel koha sisse päikesepaneelid. Nüüd on vähemalt majandus- ja taristuministri Taavi Aasa peas toimunud suunamuutus. Delfi Ärilehe energeetikakonverentsil avaldas ta keset energeetikakriisi ootamatu seisukoha. „Mina ütlen, et põllupealsed päikesepargid ei ole mõistlikud – koormavad meie ülekandevõrke ja võtavad ära kasuliku põllumaa,” sõnas ta.

„Väga kurb on lugeda poliitiku küündimatut mõtteavaldust,” on Eesti päikeseelektri assotsiatsiooni juht Andres Meesak nördinud. Ta kinnitab, et päikeseenergia tootmine on nii praegu kui ka nähtavas tulevikus kõige madalama omahinnaga elektritootmise tehnoloogia.