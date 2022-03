USA võlakirjad viitavad majanduskrahhi tulekule

USA 5-aastaste riigivõlakirjade tootlus on tõusnud 30-aastaste võlakirjade tootlusest kõrgemale esimest korda alates 2006. aastast. Tavapäraselt on olukord teistpidine ning nii inflatsiooni kui maksejõuetuse riski tõttu nõutakse pikema laenuperioodi eest kõrgemat tootlust. Langev võlakirjakõver viitab, et investorid on kaotanud majanduse edasise kasvu osas usu.