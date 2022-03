Pagulased mõjutavad tugevalt üüriturgu. Selles äri näha ei maksa

Kui veebruari lõpus oli Tallinnas pakkuda veidi üle 1300 üürikorteri, siis kuu ajaga on pakkumiste arv kahanenud 900-ni. Ekspertide sõnul on nõudlus kasvanud sõjapõgenike tõttu ja just odavamas segmendis.

„See on täna teada ja näha, miks nõudlus on kasvanud – sõja eest pakku tulnud inimeste tõttu. Neil on vaja kuskil elada ja võimalusel proovivad nad autonoomselt hakkama saada,” ütleb Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.