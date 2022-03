Itella laologistika direktor Erich Jeerik: "Eestis on liiga lihtne e-kaubandusega alustada"

Iseenesestmõistetavalt keerles jutuajamine paljuski pandeemia ja sellega kaasa tulnud muudatuste ümber. Ühelt poolt tõi pandeemia kindlasti kaasa e-kaubanduse õitsengu, kuid sellega kaasnes ka paar murekohta. Ta mainib, et tema meelest on e-äriga alustamin Eestis liiga lihtne. Nüüd kus kaubanduskeskused taas avatud on ja e-poes ei ole enam ainuke kanal, kust kaupu kätte saab, on paljud ettevõtted pidanud tõdema, et nende äril ei lähe päris nii nagu nad lootsid. Kiire kasv on tähendanud ka seda, et sektor ei ole suutnud sellega kaasas käia, mis ongi põhjustanud kiirelt tulnud, kiirelt läinud e-poode. E-äri õitsengu taustal on Jeerik samas kindel, et kaubanduskeskused ei kao kuhugi. Suurte keskuste ilme ja kontseptsioon võivad küll veidi muutuda, kuid ära need ei kao: füüsilisest poest võib saada e-poe täiendus, kus saab asju proovida, testida ja muuhulgas osta

Jeerik puutub igapäevaselt kokku e-poodide tagatubadega. Samal ajal kui klient e-poes ostu vormistab, käib Itella tagatoas tema sõnul väikestviisi mustkunst: „Peame ennustama kui palju tellimusi lõpptarbija poolt tuleb ja kui palju kaupa tellida". Kõige keerulisem on tema sõnul leida keskteed kauba koguse ja nõudluse vahel. Kaupa lattu seisma ei taha keegi, sest see tähendab, et raha on selle all kinni, teisalt on aga nii kaupmehe kui kliendi jaoks kiire tarne väga oluline. Lisaks peab Itella arvestama paljude lisatöödega: „See kuidas kaup meieni jõuab ja väljub lõpptarbijale võivad olla kaks täiesti erinevat asja. Me tegeleme kõigega: IT seadmetega uuendmisest õmblemiseni välja." Tarneraskuste vältimiseks püüab Itella kaupmehi ka igakülgselt toetada. Näiteks jagavad nad statistikat ja andmeid selle kohta, mis parasjagu müüb ja mis mitte. Tarneraskused on kindlasti praegu elektroonikakaupadel, kuid Jeerik mainib, et Itella töötab ka selle nimel, et kaup saaks kiiresti ringlusesse tagasi. Näiteks tegelevad nemad ka tagastatud kaubaga ja vastavalt kliendi soovidele ja juhistele saadavad tooted uuesti ringlusesse.