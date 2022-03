Rootsi tunnustatud inspiratsioonikõneleja: suhtlemise olulisus on alahinnatud

Tunnustatud peaesineja Rootsist

Antoni näeb, et peamised juhtimisvead organisatsioonis on seotud kommunikatsiooniga. „Juhid tegelevad paljuski mikromanageerimisega, selle asemel et töötajaid rohkem usaldada ja neid vaimselt toetada,“ lausub ta. Ta on veendunud, et kui organisatsiooni sees on hea meelsus ja vaimsus, on inimesed rohkem motiveeritud ja toovad paremaid tulemusi. „Läbi nende aastate ongi minu missioon olnud õpetada ja arendada inimestes oskusi, et luua paremaid suhteid kolleegidega, koostööpartneritega, huvirühmadega, aga ennekõike mõista erinevaid inimtüüpe ja nendega toimetulemise viise. Just see on kõige alus, et saavutada soovitud ja oodatud tulemusi,“ lisas Antoni.