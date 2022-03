Rahvusvaheline reitinguagentuur hindas Tallinna finantsseisu väga heaks

“Tallinn on hoidnud oma eelarves konservatiivset joont, nii et linna tulud kasvaksid kiiremini kui kulud. See on võimaldanud majanduskasvu aastatel koguda reserve, mida saaks kasutada keerulisematel aegadel,” ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. “Samuti on meie eesmärk hoida linna võlakoormus mõõdukal tasemel. Tallinna oluline põhimõte on olnud võtta laenu üksnes linna arengut toetavate investeerimisprojektide finantseerimiseks.”