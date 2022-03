Pühapäeval kirjutas Ärileht Lux Expressi kriitikast riikliku rongiliikluse doteerimismudeli suhtes. Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem selgitab, kuidas Eesti riigis on ühistransport korraldatud tegevusloa alusel ning riiklikult reguleeritud just seetõttu, et ühistransport oleks kättesaadav ja regionaalselt laiapõhjaline.