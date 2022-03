Funrent on imeliste mälestuste loomise ekspert

Läbi aegade on saadud positiivset tagasisidet nii klientidelt kui ka koostööpartneritelt. Paljud Eesti suurettevõtted ja asutused on Funrenti püsikliendid. Teenindatud on ka hulgaliselt erakliente, kellega koos on läbi viidud pulmapidusid, juubeleid ja muid tähistamisi. Koostööparterid – näiteks catering’id, kontsertide ja festivalide korraldajad – kiidavad Funrenti professionaalset suhtumist ja kiireid lahendusi, millele võib alati loota. „Üks meie rusikareegel on mitte kunagi klienti või partnerit alt vedada. Kui oleme midagi lubanud ja tööde käigus selgub ootamatult, et peame toote konkurendi käest rentima või ostma, siis kahtlemata teeme seda. Me ei jäta klienti hätta ega lubadusi täitmata,“ selgitab Rauno.