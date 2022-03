Sanktsioonide eest peitu. Venemaa kodanike huvi e-residentsuse vastu kasvas sõja alguses märgatavalt

Märtsi alguses otsustas Eesti valitsus piirata Venemaa ja Valgevene kodanike võimalusi taotleda e-residentsust. Siseminister Kristian Jaani tõdes toona, et kuna e-residentsus pakub välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele ning seeläbi ka Euroopa ja maailma majandusele, siis on Vene föderatsioonil ja Valgevenel kindlasti huvi e-residentsust enda huvides ära kasutada. Kui programmi eesmärk on soodustada Eesti majanduse, teaduse, hariduse või kultuuri arengut, siis Jaani sõnul ei nähta praeguses olukorras nende eesmärkide täitmist ning Venemaa ja Valgevene kodanikele e-residentsuse võimaldamine hoopis kahjustab Eesti majanduse ja kultuuri arengut.