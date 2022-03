Hesburger sulgeb kõik oma toidukohad Venemaal ja Valgevenes "nii kiiresti kui võimalik"

Hesburger teatas täna, et paneb kinnis kõik oma toidukohad Venemaal ja Valgevenes. Eesmärk on restoranid sulgeda hiljemalt suvel. "Anname endast parima, et Venemaal asuvate restoranide uksed võimalikult kiiresti sulgeda," sõnas Hesburgeri tegevjuht Heski Salmela.