6 põnevat kohta, kust leida sobivad ruumid meeskonnaürituseks

Maailma muutvaid tehnoloogiaid ja innovatsiooni toetav Tehnopol

Tehnopoli seminariruumides on võimalik teha mitmekülgseid üritusi. Kindlasti on see aga ideaalne koht just erinevatele tehnoloogia valdkonna üritustele — meie linnakus on mitmeid ettevõtteid, kes toimetavad igapäevaselt tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas ning läbi linnakus asuvate ekraanide on võimalik valdkonna ürituste info viia just õige sihtgrupini.