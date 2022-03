Eksperdid: uus küm sõda on alanud ja see on eelnevast sootuks teistsugune

Vaid 60 aastat tagasi olid USA ja Nõukogude Liit külma sõja kõrgpunktis, mis oleks äärepealt viinud suure tuumasõjani. Täna ütlevad eksperdid, et USA ja Venemaa seisavad teise külma sõja lävel. See sõda saab olema aga eelnevast hoopis teistsugune, kirjutab CNBC .

Teine külm sõda on juba alanud, lausus Prestige Economics'i president Jason Schenker. "Leian, et oleme kindlasti teel külma sõja 21. sajandi versiooni. See versioon ei ole 1949.–1989. aastatel kestnud sõjaga sama," lisas Georgetowni ülikooli Euraasia, Venemaa ja Ida-Euroopa uuringute keskuse vanemnõunik Angela Stent.

Venemaa vastu suunatud ulatuslikud majandussanktsioonid viitavad sellele, et järgmine külm sõda peetakse peamiselt majandusrindel. "Raske on ette kujutada, et Venemaa ja USA vahel puhkeb tulirelvadega otsene sõda," ütles San Diego ülikooli majandusteaduse dotsent Alan Gin. Ta on kindel, kuna sanktsioonid jätkuvad, hakkab Venemaa otsima uusi partnereid. Näiteks sobiks Hiina ja võib-olla veel mõned OPEC-sse kuuluvad riigid. Nõustudes teiste ekspertidega viitas Gin, et seekordne külm sõda leiab aset majandusrindel.