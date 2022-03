Kui Südamekodust saab kodu

Eakatele memmedele-taatidele üldhooldusteenust pakkuvaid Südamekodusid on üle Eesti, uusim neist asub mereäärses Valklas. Uksed tehti elanike vastuvõtmiseks lahti alles jaanuaris, kuid juba on kolmkümmend eakat end sisse seadnud. „Plaanid on suured - kavatseme peagi meie pärnapuudega palistatud territooriumil avada järgmised korpused ja eakatele veelgi rohkem tegevusvõimalusi luua, sest elu peab olema mitmekesine ja huvitav igas eas," ütleb Elge Härma Valkla vastavatud Südamekodust rääkides.

Südamekodu on valmis vastu võtma väga erineva abivajadusega inimesi - nii aktiivsemaid tegutsejaid kui ka lamajaid ja dementseid eakaid. „Teenuse sisu on klientide jaoks erinev ja neile luuakse vajadustele vastavad tingimused. Lisaks tavapärasele personalile toimetavad majas veel hingehoidja, perearst, tegevusterapeut, isegi pediküür. Alustasime alles jaanuaris, kuulates klientide soove ja vajadusi, oleme otsimas partnereid massaaži ja füsioteraapia pakkumiseks."

Et elul oleks sisu



Südamekodu juhataja loodab, et koroonast tingitud eraldatus hakkab eakate jaoks taanduma. „Uued elanikud, kes meile hooldekodudest pärast koroonaaega saabusid, olid väga liigutatud, kui nad taas lähedaste ja üldse inimestega kokku said. Et meie klientidele on tagatud hoolitsus, on elementaarne, ent väga tähtsaks peame, et eakatel oleks omavahelist igapäevast suhtlemist. „Innustame kliente vastavalt nende võimekusele liikuma ja lävima, sõprussuhteid looma - see teab head nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele. Korraldame kohtumisi ja üritusi, sest peame oluliseks, et meie inimeste elu poleks lihtsalt niisama kulgemine, vaid et elul oleks sisu. See on tähtis."

Südamekodust koduks