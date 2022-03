“Nõukogudeaegsed okei korterid, mida on võimalik odava hinnaga üürida. Seal on ju praegu ikka meeletu nõudlus,” ütles Toompark. Turu keskmisega võrreldes odavamad nii kahe-, kolme või ka ühetoalised võiksid olla head variandid kuhu poole tema sõnul vaadata.

Libliku sõnul sõltub investeerimiskorteri valik tugevalt ka sellest, kus inimene täna elab ning milline on tema rahaline võimekus. Kui võimekust rohkemaks ei ole, siis tasub Tallinlasena vaadata ka kaugemat kohta, kuid alati tasub meeles pidada, et passiivse investeeringuga tegu ei ole. “Kui üürnikul turu lõhkeb või mingi mure on, siis kui kiiresti sa sinna saad,” tõi ta näite.

Lisaks tõid Liblik ja Toompark välja, mida leiab nende endi kinnisvaraportfellist ja millised on nende suurimad fopaad investoritena.