Eesti oma Anonymous aitab venelastele sõjakoledustest teada anda

Delfi Ärilehele ütles üks algatuse PravdaMail eestvedaja, et rohkem on sellesse panustanud neli inimest, kuid aitajaid on veel. Mõned neist on nähtavalt seotud Eestis tegutsevate rahvusvaheliste idufirmadega. Nendega, kes on juba Ukraina heaks annetanud ja teinud vabatahtlikku tööd või kus töötab ka ukrainlasi.

„Kui sellele lisanduks ka see, et peaksime hakkama võitlema võimalike kättemaksuhimuliste küberründajatega, jääks vähem aega nii oma põhitöö jaoks kui ka Ukraina aitamiseks. Ilmselt Anonymous on ka umbes sarnastel põhjustel pigem anonüümne,” ütleb PravdaMaili üks eestvedaja.