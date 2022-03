Peagi jõustuvad uued muudatused e-kaubanduses. Kas tarbija trikitamise aeg on läbi?

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väädi sõnul on muudatuse peamine eesmärk muuta tarbijatele ostlemine selgemaks ja läbipaistvamaks. "See korrastab ühtlasi ka nii veebipõhiste otsinguvõimaluste kasutamist kui ka tarbijatele pakkumiste kuvamise ja hinnaalanduskampaaniate loogikat," ütles Väät

Internetipõhise kauplemiskoha pidaja kohustub edaspidi esitama teavet pakkujaks oleva isiku kohta, kas pakkujaks on kaupleja või teine tarbija. Näiteks osta.ee peab selgelt välja tooma, kas pakkuja on kaupleja/ettevõtja või tavatarbija ehk eraisik. Veebipõhise otsingufunktsiooni pakkujale tekib kohustus esitada teave peamiste parameetrite kohta, mille alusel kujuneb tarbija otsingu tulemusena esitatav pakkumiste järjestus. Näiteks kui eespool kuvatakse makstud positsioone, tuleb sellest teavitada tarbijat.

Keeld on müüa edasi internetirobotite abil hangitud pileteid ja jätta mulje, et kauba kohta esitatud arvustused on kirjutanud tegelik tarbija/antud toote varem ostnud isik. Samuti tuleb avalikustada, kui on makstud reklaami või kõrgema koha eest otsingutulemuste järjestuses. Avalikustamine peab olema selge, nähtav, mitte peidetud müügitingimustesse. „Antud muudatus puudutab kõiki ettevõtjaid, kes pakuvad võimalust otsida veebipõhiselt tooteid, näiteks internetipõhised kauplemiskohad, otsingumootorid ja võrdlussaidid. Kui müüd aga enda toodetud, nii-öelda oma kaupu, siis võid neid eespool kuvada,“ märkis Väät.

Üks oluline muudatus on, et hinnaalanduskampaaniates tuleb edaspidi kuvada ka varasem toote hind. Varasemaks hinnaks on alandamisele eelnenud 30 päeva jooksul kohaldatud madalaim hind. Erinevus on uutel kaupadel ja kiiresti riknevatel kaupadel, mis on alles müüki võetud – siis tuleb kuvada eelneva seitsme päeva madalaim hind.