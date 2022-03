Mis sanktsioonid? Venemaa hakkab ilma loata tuntud kaubamärke sisse importima

Riigi jaemüügisektor on peale lääne riikide ulatuslikke sanktsioone täbaras seisus. Tuntud kaubandusbrändid nagu H&M, Apple ja Nike ei jätka enam oma tegevust Ukrainale sõja alustanud riigis. Venemaa aga nii lihtsalt lääne kaupadest veel loobuda ei taha, kirjutab Reuters.

Peaminister Mišustin ütles kolmapäeval veebis toimunud valitsuse istungil, et riik vajab kaupade tarnete jätkumiseks paralleelimporti. See tähendaks, et orginaalkaupa toodaks riiki sisse ilma kaubamärkide omanike nõusolekuta. "Selline lähenemine tagab kaupade liikumise meie riiki, vaatamata välispoliitikute ebasõbralikule tegevusele," lausus Venemaa peaminister.