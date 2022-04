Valimiste rahastamine. Vene oligarhil olid lähedased sidemed Eestiga

Viimase kümnendi jooksul on Vladimir Putin ja talle lojaalsed oligarhid äratanud huvi nii uurivale ajakirjandusele kui meediale laiemalt. Oluline eelteadmine on see, et Nõukogude Liidu lagunemise ajal kandis KGB raha vaikselt läände. Selle eesmärk oli tagada luureohvitseride staatus ning rahastada käimasolevaid ja tulevasi operatsioone.

Putini valitsemisajal on need KGB-aegsed võrgustikud taas aktiveerunud ja majanduse strateegilised sektorid (nt energiasektor) on koondunud Putini lojaalsete endiste julgeolekutöötajate juhtimisse.

Aastate jooksul on kogutud palju tõendeid selle kohta, et keerulistest ettevõtete võrgustikest saadav vapustav kasum ei jää lõpuks ainult oligarhide kaukasse. Vahendeid kasutatakse ka Venemaa välispoliitiliste eesmärkide elluviimiseks. Iltalehti uurimine näitas, et raha on liigutatud ka Eestis.