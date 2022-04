Sõja mõju Eestile: agentuur S&P muutis Eesti reitingu positiivsest stabiilseks

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe selgitas, et agentuur küll muutis sõjaga kaasnevate mõjude tõttu reitingu väljavaadet, kuid kinnitas, et Eesti riigirahandus ja institutsionaalne raamistik on endiselt tugevatel alustel ning riigivõla tase madal. "Pikemas vaates suudab Eesti ajutise majanduskasvu vähenemise ja suure kulusurvega toime tulla ilma, et krediidivõime halveneks,“ selgitas Lättemäe.