The Guardian uuris koostöös organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni uuriva ajakirjandusliku organisatsiooniga vene ärimeestele ja ametnikele kuuluvaid lennukeid. Kui mõnede lennukite liikumised tundusid olevat kooskõlas õhuruumi keeldude ja sanktsioonidega, siis on ka neid, kes on piirangutest väidetavalt kõrvale hiilinud.