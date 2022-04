15 AASTAT MENTORLUST|Kuidas kõik algas?

Programmi vastuvõtmiseks oleme mentoritele seadnud teatud kriteeriumid, millest üks on näiteks 5aastase juhikogemuse olemasolu. Kõik mentorikandidaadid läbivad juhiprofiili analüüsi, mis on suureks abiks hästitoimivate koostööpaaride moodustamisel. Samalaadse analüüsi läbivad programmi sisenemisel ka mentee'd. See annabki meile olulise lisainfo, kes võiks kellega kokku sobida, kuid see pole sugugi ainuke paaride moodustamise kriteerium. Meie poolt väljatöötatud unikaalsesse matching'u valemisse kuulub veel muid erinevaid komponente. Paaride kokkusobitamine ongi see, mille eest oleme osalejatelt läbi aastate kõige rohkem kiita saanud.

Küsimusi aga aina saabus meile ja ühel hetkel jõudsime tõdemuseni, et meil kuskilt valmis juhtide toetajaid võtta ei ole, vaid peamegi nad ise välja koolitama. Nii hakkas idanema mentorite väljaõppeprogrammi idee. See nõudis esialgu üsna pikka omavahel põrgatamist ja programmi disainimist, kuid kevadel 2007 asusime koos kolleeg Piret Jamnesega komplekteerima meie esimese mentorite väljaõppeprogrammi mentorite ja mentee'de gruppe. Meie I programmi kaaskoolitajateks kutsusime Aavo Koka ja Margus Ringi. Koos Aavo Kokaga viisimegi läbi meie viis esimest mentorprogrammi ja sealt alates võttis teatepulga üle Gunnar Toomemets.

See lahendus meid siiski lõplikult ei aidanud, sest õige pea jõudsid need tippjuhid oma koostöös tekkinud küsimustega meie juurde ringiga tagasi. Kuidas ma teda toetama pean? Kuidas see arengunõustamine täpsemalt käib? Mida ma temaga teha võiksin? Mida ma võin ja mida ma ei peaks tegema? Mis tööriistu sa veel mulle soovitad? Missuguseid kodutöid ja ülesandeid ma selles teemas võiksin anda? Püüdsime siis jooksvalt nendele küsimustele vastata.

Programmi esimesed paar aastat olid paikaloksumise aeg. Siis võisime töötubades tundide kaupa arutleda teemal, mis see mentorlus ja mis see coaching ikkagi on, kust jookseb piir? Osalejad vajasid selgust ja paari aastaga sai paika Fontese täpsem lähenemine mentorlusele. Kasuks olid ka iga-aastased ICFi (International Coach Federation) ja EMCC (European Mentoring and Coaching Council) konverentsid, kus ennast järjekindalt harimas käisime, omandades sellega paralleelselt ka ise erinevaid coaching'u sertifikaate.

Lisaks programmide ja mentorkoolituste läbiviimisele tellitakse meilt individuaalseid mentorlusprojekte. Aastate jooksul on see huvi organisatsioonide poolt kasvanud. Ka siin on edu aluseks olnud meie matching'u valemi kasutamine, põhjalik eeltööetapp ning koostöö organisatsiooni esindajaga.

Vahel tulevad mentee'd programmi väga selge ootusega mentori osas. Näiteks Urmas Sõõrumaad on meilt mitu korda küsitud. Oleme paraku saanud vastata, et pakume ainult väljaõppe läbinud/läbivaid mentoreid ja kahjuks Urmas Sõõrumaa ei ole veel meie programmi läbinud ...

MENTOR = COACH+

Õige pea hakkasid organisatsioonid meilt endale mentorprogrammide läbiviimist sisse ostma ja mitmed neist on tänaseks loonud oma sisemised mentorlussüsteemid. Esimene kõige süsteemsena lähenemisega ettevõte oli Ericsson Eesti, kes on tänaseks välja õpetanud 8 lendu mentoreid (üheksas lend praegu õppes) ja lisaks on nad ise pea sama palju sisemisi mentorprogramme korraldanud koos enda vilistlasmentoritega. On ettevõtteid, kes on enda juhtimise leadership-DNA-sse sisse kirjutanud coach'iva mentorluse (näiteks SEB Pank). Seda kõike on olnud rõõm jälgida ja kogeda ning Fontesega sellele kaasa aidata. Mentoreid kasutatakse ka erinevates järelkasvu- ja arenguprogrammides - näiteks Swedbank Eesti on seda juba aastaid teinud.

Eestis on olemas tugev haridusmentorite kogukond, koolides rakendatakse kaasava hariduse võtmes coach'iva mentorluse võtteid ja sel aastal toimub koostöös HARNOga juba neljas haridusmentorite konverents.

Mentorluse tüübid Teadmiste ülekande mentorlus – on tänaseks out

Juhendav mentorlus – sisseelamismentorlus, digimentorlus, tagurpidi mentorlus

Coach’iv mentorlus – mentor valdab coaching’u võtteid, valdab vähemalt ühte coaching’u mudelit

Dialoogimentorlus – juhtidevaheline dialoog, sparringupartnerlus





Missugust mentorit mul vaja on - mentorluse erinevad tüübid

Erinevatel eluperioodidel ja hetkedel vajame me erinevaid mentoreid. Mentoreid ongi olemas mitut tüüpi. Antiik-Kreeka teadmise ülekande mentorluse aeg on tänaseks otsa saanud, sest me ei mõtle enam mentorist kui hallipäisest tarkuse jagajast ja pajatajast, keda jaksaks tundide kaupa vaikides kuulata.

Mentorlus võib olla juhendamine mingi konkreetse oskuse osas - juhendav mentorlus. Seda saab kasutada uue töötaja sisseelamise toetamiseks, mingi konkreetse oskuse õppimiseks või siis küpse juhi puhul enda juhikäekirja redisainiks, tehnoloogiaoskuste ja värskete mõtete hankimiseks. Tagurpidi mentorlus (reverse mentoring) on Jack Welchi algatatud juhendava mentorluse alaliik, kus mentor on noor talendikas spetsialist või alustav juht ning mentee'ks selles suhtes on küpsem ja kõrgemal juhtimistasandil olev juht. Selle koostöö käigus toimub vastastikune rikastamine erinevates teemades - digioskused ja uued tehnoloogiad, juhtimine, isiklik karjääritee, teise põlvkonna parem mõistmine jne.

