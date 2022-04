Täna toimub ametnike tippkohtumine: Hiina ja Euroopa kaubandussuhteid ähvardavad varjutada erimeelsused

CNN kirjutab, et Euroopa kaupleb Hiinaga rohkem kui keegi teine. Kuid viimastel nädalatel on läänes suurenenud mure selle üle, et Peking keeldub hukka mõistmast Venemaa sissetungi Ukrainasse. "ELi kõrged ametnikud on edutult püüdnud veenda Pekingit, et nood omakorda suunaks Moskvat deeskaleerumise suunas," kirjutasid Eurasia Groupi eksperdid teisipäevases teates. "[Nad] püüavad nüüd Xid mõjutada, kuid Brüsselis on siiski tunne, et Hiina ei ole huvitatud Venemaa survestamisest."