Sõda on tänaseks kestnud üle kuu aja ning ei jäta puutumata ka meie riiki. Ilmingud tagajärgedest on ehituses tekkinud juba märgatavalt. Silmitsi seistakse kahe peamise probleemiga: tööjõupuuduse järsk süvenemine seoses Ukraina ehitajate sõtta minekuga ning materjali kättesaadavus ja hinnatõus. Täpselt need kaks asja, mis on ühe maja ehitamisel või soojustamisel hädavajalikud.