Olete rääkinud siin-seal laienemisplaanidest naaberriikidesse ja kaugemalegi. Millised on olnud arengud?

Hetkel moodustab eksport umbkaudu 10 protsenti ettevõtte käibest. Soomes ja Leedus on meil tütarettevõtted, kuid selle kõrval on ambitsioon laieneda veelgi. Näiteks Lätis näeme me praegu enim potentsiaali. Kaardistame igapäevaselt neid turge ja seal toimuvat, sest need sammud peavad olema kiired ja suured. Seetõttu sai sihiks võetud ka uus bränding.