Eksperdid: elamute rekonstrueerimine on rohepöördes olulisem kui uute ehitamine

Sõda Ukrainas on tugevalt esiplaanile toonud rohepöörde vajalikkuse ning stiimuleid selleks on varasemast oluliselt rohkem, tõdesid roheeksperdid. Rootsi ühe suurima ehitusfirma Serneke Group jätkusuutlikkuse juht Kaia Eichler rõhutas, et praegune materjalide defitsiit ning eelkõige energiakriis küll hoogustab innovatsiooni, ent seda valedel põhjustel. „Kas tõesti on meil vaja kriise, et saaksime aru pikaajalise perspektiivi vajalikkusest? On küsimus, kas praegused muudatused on piisavad, et tulevikus rohe-eesmärke saavutaksime. Innovatsiooni veab hinnasurve, aga see ei pruugi olla pikas vaates hea,“ sõnas Eichler Nordic Real Estate Forumi korraldajate teates.

Energiahindade tõusu ja volatiilsuse tõttu võibki oodata suuremat huvi hoonete rekonstrueerimise vastu. Swedbank Grupi jätkusuutlikkuse juht Fredrik Nilzen sõnas, et suurem renoveerimislaine on vajalik nii Baltikumis kui ka Põhjamaades ning et investeeringud olemasolevate elamute energiaefektiivsusesse pigem kaitsevad kui tõstavad kinnisvara väärtust. Kuigi suur rõhk on uute energiatõhusate hoonete ehitamisel, on eksperdid veendunud, et enam peaks tähelepanu pöörama juba olemasoleva elamufondi rekonstrueerimisele. „On irooniline, et investorid tahavad uusi hooneid, kui pole keskkonnale midagi kahjulikumat, kui uute hoonete ehitamine. Oleme end liiga kaua petnud selle mõttega, et lisades elamufondi uusi hooneid, päästame maailma,“ sõnas Vasakronan AB jätkusuutlikkuse juht Anna Denell. Materjalipuuduse tõttu saab tõenäoliselt tugevama hoo sisse ka ringmajandus.

Valdkonna arenguks on vaja paremaid andmeid, mis aitaksid teha võimalikult suure mõjuga investeeringuid ja otsuseid. Samas on suuremad sammud kliimaneutraalsuse poole võimalik ära teha olemasolevate tehnoloogiate ja lahendustega, viitas Eichler uuringutele. Erinevaid regulatsioone on liiga palju, riigi poolt oleks pigem vaja tuge andmebaaside ja -analüüsidega, leidsid vestlusringis osalejad.