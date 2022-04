Paguluses viibiv Vene oligarh: Putini sõja "järgmised sammud" võivad olla invasioon Balti riikidesse

"Peame mõistma, et oma peas ei sõdi Putin mitte Ukrainaga. Ta sõdib USA ja NATOga," ütles Hodorkovski.

Endist naftamagnaati Hodorkovskit peeti Venemaa jõukaimaks meheks kuni 2003. aastani, mil Putin esitas enda sõnul poliitilistel põhjustel talle süüdistuse finantskuritegudes ja pani ta üheksaks aastaks vangi. Alates Hodorkovski vabastamisest 2013. aastal on ta olnud Kremli ja Putini režiimi otsekohene kriitik.

"Tema propagandistid on juba asunud valmistama Venemaa ühiskonda ette rünnakuks NATO riikide vastu. Nad räägivad sellest pidevalt," ütles Hodorkovski, kelle sõnul on see Venemaa avaliku arvamuse ettevalmistamine.

Hodorkovski ennustas selle kuu alguses, et sissetung Ukrainasse teeb Putini režiimile lõpu. Oma pühapäevases intervjuus Fareed Zakariale väljendas ta aga muret, et Putin läks "hulluks", kui ukrainlased invasioonile vastu hakkasid, ja et rünnakud võivad eskaleeruda.

"Ma olen täiesti veendunud, et kui Putin otsustab, et ta on Ukrainas võitnud, ei jää see viimaseks sammuks, viimaseks sõjaks," ütles Hodorkovski. "Järgmised sammud on Balti riigid."

Ameerika president Joe Biden on varem öelnud, et USA kaitseb NATO territooriumi iga sentimeetrit.