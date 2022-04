Tööandjad: ukraina põgenikke hõlpsamalt tööle lubav välismaalaste seadus tuleb kiiresti vastu võtta

Liidu hinnangul on tegemist on Eesti majanduse jätkusuutlikkuse jaoks üliolulise eelnõuga, millega aidatakse tõsta Eesti ettevõtete konkurentsivõimet maailmaturul ning tagada töökohtade loomine ja säilimine Eestis. Eelnõu kiire menetlemine näitaks valitsuse tugevat töövõimet keerulisel ajal ja oleks oluline samm koalitsioonilepingu täitmisel.

"Nagu siseminister Jaani on varasemalt märkinud, on eelnõus mitu olulist ettepanekut seonduvalt Ukrainas toimuva sõjaga. Eelnõus luuakse erandid Ukraina sõjapõgenike lühiajalisele töötamisele ning võimaldatakse jätkuvat Eestis töötamist ka neil ukrainlastel, kelle lühiajalise töötamise periood on lõppemas. Neid otsuseid on kiiresti vaja," ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

"Tegemist on pikalt ettevalmistatud ja erinevate osapoolte vahelise koostööna valminud eelnõuga, mis otseselt suurendab maksutulu, aidates sealjuures nii tööandjaid kui sõja eest põgenema sunnitud inimesi. Nagu siseminister on öelnud, siis prognoositav maksutulu kõikide ettepanekute rakendumisel on 20-30 miljonit eurot ja seda juba eelnõu esimesel jõustumise aastal. 5 aasta vaates jõuaksime konservatiivsematel hinnangutel lisanduva ca 180 miljoni eurose maksutuluni aastas, mis ilmselgelt kinnitab eelnõu olulist panust Eesti majandusse," lisas Eesti Kaubandus-ja Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

"Arvestades globaalse tööjõupuuduse kiiret kasvu, on oluline kasvatada Eesti majanduse konkurentsivõimet ja muuta Eesti võimalikult atraktiivseks maailma talentidele. Kiidame ministrite ettepanekut tõsta välistööjõu värbamise paindlikkust, alandades tippspetsialistile makstava töötasu nõuet 2-kordselt Eesti keskmiselt brutokuupalgalt 1,5-kordse Eesti keskmise brutokuupalgani. Samuti ka sisserände piirarvu väliselt Eestis ajutise töötamise võimaldamist pärast lühiajalist töötamist kuni 2 aastat, nn 1+2 süsteemi," ütlesid Asutajate Seltsi president Kaidi Ruusalepp ja ITL'i president Juhan-Madis Pukk.