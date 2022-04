Vaid paari aastaga kasvas Eesti Energia Lätis ja Leedus suuruselt teiseks elektrimüüjaks

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul on Enefiti tootemärk väljaspool Eestit juba väga tuntud ning ettevõte on edukalt võitnud ka lähinaabrite südamed.

„Näeme, et meil on oluline eelis nii hinna kui sisu poolest. Leedu sõltub olulisel määral elektriimpordist ning kohalik elekter on inimestele suure väärtusega. Meil on, mida pakkuda: Enefit Greeni tuuleparkides toodetud taastuvenergia, millega on võimalik elektrihind kuni kuueks aastaks fikseerida. Nii pikaks ajaks kindlustatud elektrihind on tänases teadmatust täis maailmas unikaalne lahendus," märkis Roos.