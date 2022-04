Nordea Pank laieneb ning plaanib kasvada 200 inimese võrra

Soome emaettevõtega Nordea Pank on Eestis jõudsalt laienenud viimasel viiel aastal ja töötajate arv hakkab lähenema 900-le. „Oleme väga tänulikud, et ka eelmisel aastal saime Eestis edukalt kasvada ning toetada oma põhjamaiseid kliente ilma tõrgeteta. See sai võimalikuks nii tänu meie klientide ja omanike usaldusele kui Eesti innovaatilisele ja paindlikule ärikeskkonnale. Hoogsale laienemisele lisaks teeb meile suurt rõõmu meie rahvusvaheline meeskond. Nordea Eestis töötab inimesi neljakümnest erinevast rahvusest," ütles Nordea Eesti juht Tiina Käsi.

„Nordea laienemine kinnitab, et Eesti on välisinvestorite silmis endiselt turvaline ja usaldusväärne riik. Meie Soome välisesindaja Pilvi Hämäläinen on teinud aastate jooksul suurepärast tööd ja toonud Eestisse nii uusi investoreid kui ka tegelenud olemasolevate välisinvestorite suurepärase investorteenindusega, mida ilmestab Nordea laienemine. Õnnestunud projektid sünnivad meeskonnaga käsikäes ja seda ka Nordea laienemise puhul, kus Tallinna investorkonsultandi Toomas Meltsase panus on olnud märkimisväärne," ütles EASi ja KredExi ühendasutuse välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vänto.