Eelmisel aastal oli ehitussektoris tööl üle 57 000 inimese. Seda on 8,8% kõigist tööl käivatest inimestest. Rohkem töötajaid on Eestis ainult tööstuses, kaubanduses ja hariduses. Ehitumaterjalide hinna kiire tõusu tõttu on tekkinud kõigi ehitussektoris tööd leidnute kohta küsimus, kas nende töökoht on ohus.