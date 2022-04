Bolt asub arendama elektriautode laadimisvõrgustikku Baltimaades ja Poolas

Bolti ja Eleporti ühendab soov muuta jätkusuutlikum transport kõigile kättesaadavaks. Sellel eesmärgil ühendavad ettevõtted jõud, et pakkuda inimestele üha rohkem ja mugavaimaid võimalusi elektriautoga liikumiseks.

Ettevõtted asuvad koordineeritult laiendama Eleporti laadimisvõrku, et pakkuda paremaid elektriautode jagamis- ja laadimisteenuseid Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Sel aastal on Eleporti eesmärk sõlmida lepingud 750 elektriautode laadimisseadme paigaldamiseks nelja riigi kõige sagedamini külastatavatesse kohtadesse.

Eleporti tegevjuhi Raul Potisepa sõnul on Baltikumi laadimisvõrgustik võrreldes Põhja- ja Lääne-Euroopaga modernsuselt ja katvuselt oluliselt maha jäämas. „Soovime seda hakata kiiresti muutma ja seetõttu näeme Boltis meie jaoks parimat partnerit, kes on samuti paremast laadimistaristust huvitatud," lisas Potisepp. Eleport omab rohkem kui 130 laadimispunktist koosnevat võrgustikku Eestis ja Lätis ning on alustanud ettevalmistusi laadimispunktide avamiseks Leedus ja Poolas.