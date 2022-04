Esimese kvartali automüük oli languses ning ees ootab hinnatõus

Elke Grupi tegevjuhi Taavi Lepiku sõnul on müügilanguse põhisüüdlaseks endiselt kiibipuudus ning mõneti ka tarbijate ettevaatlikkus, mis on tingitud kõrgenenud inflatsioonist.

„Esimese kvartali müüginumbrid peegeldavad peaajalikult möödunud aasta viimase kuue kuu tellimusi, mis tehti kiibikriisi haripunktis, kus laod olid tühjad ja ooteajad keskmisest pikemad. Seetõttu anti aasta algul ka vähem autosid klientidele üle," selgitas Lepik ning lisas, et Toyota müügiedu on taganud süsteemne planeerimine ning oluliste komponentide teatav laovaru, mistõttu kannatasid tootmismahud konkurentidest vähem.

Lepiku sõnul on ka hetkel uute autode ooteajad alates mõnest kuust kuni aastani. Erilist laovaru ei oma tänaseks ükski automüüja ning müük jääb tellimuste põhiseks. Kes soovib autot osta, võiks teha tellimuse ära juba täna, sest toorme hinna tõus maailmaturul jõuab otsapidi ka autotööstusesse.

„Edasist nõudlust on täna keeruline prognoosida, kuid väga suure tõenäosusega tõusevad autode hinnad, kuni selleni, et algsele tellimise hinnale tuleb saabumisel veel juurde maksta. Seega on hea soovitus teha autoost pigem täna kui lükata seda edasi. Täna tellitud auto saab kindlasti kätte soodsamalt kui poole aasta pärast," arvas Elke Grupi tegevjuht.