Transpordi- ja logistikaorganisatsioonid valitsusele: järjest enam käiakse Venemaal kütust tankimas

„Riigieelarve stsenaariumi arvutustes on hinnad praegusest reaalsusest madalamad. Kalkuleerisime, et käibemaksu võiks tänu sellele laekuda rohkem 16 miljoni euro ulatuses. Viies kütuseaktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu lubatud miinimumini, siis oleks aktsiisilaekumine samuti 16 miljoni euro võrra väiksem. Ehk siis tulud võrreldes kinnitatud riigieelarvega ei väheneks, kuid muud kasud madalamast aktsiisist säiliksid," märkis Kitsing.

Lisaks aktsiisilangetusele käidi lahendusena välja ka eraldiseisev toetusmeede veondussektorile. Selleks on mõistlik kehtestada ajutiselt meede, kus taotluse alusel kompenseeritakse veondussektorile tarbitud kütuse eest 10 s/L kohta. See võiks olla seotud ettevõtte EMTAK koodiga ja kehtida ühtviisi nii kauba- kui reisijateveole.

Kolmanda võimaliku variandina nähakse ka võimalikku gaasikütuste (LNG ja CNG) toetusmeedet, et säilitada võrdse kohtlemise printsiip gaaskütuseid tarbivatele vedajatele. Kuna suur osa biometaanist on aga täna aktsiisivaba, siis on mõistlik hinnasurve vähendamiseks rakendada siin samuti sektorile eraldiseisvat toetusmeedet. Lähtudes gaaskütuse hinna märgatavast tõusust ja eratarbimise osakaalust on tegu on meetmega, millel on netopositiivne või vähemalt neutraalne võrreldes 2021. aasta sügisel koostatud 2022. aasta riigieelarvega.