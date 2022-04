Venemaa laevad vahetavad rekordkiirusel lippe. "See on selge katse varjata laevade identiteeti"

Merenduskonsultatsioonifirma Windward Ltd andmetel vahetasid Venemaa lipu all sõitvad laevad teiste riikide lippudeks tavapäraselt rohkem. Seda eesmärgiga varjata oma sidet Moskvaga ning vältida Ukraina sissetungi tõttu sanktsioonidesse sattumist.

Israeli linnas asuv ettevõte teatas, et eelmisel kuul vahetati Vene lipud ära kokku 18 laeval, sealhulgas 11 kaubalaeval. See on enam kui kolm korda suurem kui tavaline keskmine. Muuhulgas on teada, et viis lippu vahetanud laeva on otse seotud Venemaa omanikega.