Sõjapõgenike lühiajaliseks majutamiseks võetakse 7. aprillist kasutusele Tallinki reisilaev MS Isabelle. Sinna hakatakse ümber majutama inimesi, kes on seni viibinud Tallinna hotellides. Riigi esimeseks prioriteediks on aga leida inimestele püsivad elukohad.

Hädaolukorra lahendamise ühendstaabi sotsiaalkaitsegrupi juht Kert Valdaru selgitas, et kuna algamas on turismihooaeg, on hotellid varasemalt broneeritud ja nii on vaja sõjapõgenikke ümber majutada. „Meil on olnud hotellidega väga hea koostöö ja nende kiire reageerimine sõjapõgenike majutamisel on olnud riigile suureks abiks. Kuna hotellidel ei ole enam võimalik tagada, et saaksime seal kõiki inimesi 30 päeva majutada, otsime inimestele nii püsivaid elukohti kui ka oleme lühiajaliseks majutuseks kasutusele võtmas reisilaeva.