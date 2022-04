Juba 16. märtsil teatas Euroopa komisjon, et Ukraina ja Moldova elektrivõrgud on sünkroniseeritud Mandri-Euroopaga. Eestil on olemas võimekus, et seda teha, kuid Eleringi esindajad räägivad siiski veel tulevikust - aastast 2026. Miks ei ühenda me end lahti kohe?