Päev börsil: Tallinna Sadama dividendiuudis pani aktsia tõusma

Tallinna Sadam teatas , et maksavad dividendideks kogu mulluse puhaskasumi, mis teeb aktsia kohta 0,097 eurot.

Päeva jooksul teatas Tallink Grupp, et on sõlminud lepingu Ukraina sõjapõgenike majutamiseks laeval Isabella. Loe pikemalt siit .

Euroopa suurimad börsiindeksid liiguvad erisuundades. Kui Saksamaa DAX ja Prantsusmaa CAC 40 on kuni 0,2% plusspoolel, siis Itaalia ning Hispaania börsiineksid on langenud. Üleeuroopaline Stoxx 600 aktsiaindeks on tõusnud 0,44%.